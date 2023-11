Uomini e Donne over | che lavoro fanno i protagonisti

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 novembre 2023) E’ uno dei programmi più visti in Italia e che tiene letteralmente inchiodati allo schermo milioni di italiani, curiosi di sapere come vanno a finire “le love story” che si creano, ma anche per assistere alle varie litigate. Stiamo parlando di, storico appuntamento in onda sulle reti Mediaset. E, nello specifico, l’attenzione è rivolta verso dame e cavalieri. Spesso in molti si chiedono che: scopriamolo! In aggiornamento…