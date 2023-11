Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 10 11 23

Leggi su isaechia

(Di venerdì 10 novembre 2023) E poi niente, ci han dato che ci han dato che alla fine ce l’hanno fatta a fare schiodare da quello studio Maurizio Laudicino e Elena Di Brino. Dopo un pressing che andava avanti da giorni e arrivava da più fronti, compreso quello degli opinionisti Wish in incognito seduti nel parterre (e ogni riferimento a Cristina Tenuta non è puramente casuale…), la missione è compiuta. Lungi da me difendere ‘sti due, eh, che non mi hanno mai fatto alcuna simpatia, anzi. Ma non invitarli direttamente, quelli che evidentemente vi danno così fastidio, anziché accerrli e lapidarli in pubblica piazza no eh? Perché c’è poco da fare, se lì dentro ti puntano non hai scampo. Non c’è alcuna via d’uscita se non quella che hanno imboccato loro due, quella che porta ai parcheggi e da lì dritti a casa propria. Puoi avere tutta la capacità dialettica (e onestamente non mi pare questo il caso ...