Uomini e Donne | Gemma Galgani svela per quale ragione ha deciso di non rifarsi il naso | le sue parole

Leggi su isaechia

(Di venerdì 10 novembre 2023)è sicuramente una delle più storiche protagoniste indiscusse di. All’interno del parterre del Trono Over, la dama è costantemente alla ricerca dell’amore della sua vita. Per lei numerosiche accorrono a conoscerla, pronti e speranzosi di poterle conquistarle il cuore. Poi però, puntualmente accade sempre qualcosa che rovina del tutto la sintonia tra la dama e il cavaliere e quindi si mette la parola fine. Dunque: punto e a capo. Tutto questo ha da sempre portatoad essere presa di mira da molteplici critiche, sia da parte dei telespettatori a casa, sia da parte degli opinionisti in studio che spesso si trovano in disaccordo con i suoi comportamenti: Tina Cipollari e Gianni Sperti. Al Magazine ufficiale del programma ...