Uomini e donne | Elena e Maurizio lasciano il programma Ci avete rotto il caz*o VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 10 novembre 2023), la coppia più chiacchierata dilascia ildopo l'ennesima discussione. Colpa di scena adhanno lasciato il. I due protagonisti del Trono Over sono usciti dallo studio dopo l'ennesima discussione con Tina Cipollari e Gianni Sperti. Le critiche adisono al centro di numerose discussioni da settimane, la dama ed il cavaliere del Trono Over non convincono nessuno, la stessa Maria De Filippi ha ammesso nella trasmissione di ieri "Ogni volta che dite qualcosa alla redazione, voi lo sconfessate ...