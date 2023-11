Uomini e Donne | Arianna Cirrincione risponde alle critiche sulla sua gravidanza!

(Di venerdì 10 novembre 2023), ex corteggiatrice di, è in dolce attesa e ha dovutoresua gravidanza. Ecco cosa ha detto!

Si chiede che quando lescelgono di metterci la faccia, non siano strumentalizzate per fare ... seduta accanto a lei, le frasi che si sono scambiati gliaccusati di stupro e le invettive ...

Giovedì 9 novembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Uomini e Donne: commenti a caldo (10/11/2023) Isa e Chia

Gemma Galgani è sicuramente una delle più storiche protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. All’interno del parterre del Trono Over, la dama è costantemente alla ricerca dell’amore della sua vita.È successo oggi a Uomini e Donne: Tina Cipollari e Gianni Sperti dopo aver spinto più volte Elena a uscire dal programma qualora non dovesse più avere fiducia in Maurizio sono riusciti nel loro ...