Uomini e Donne | Arianna Cirrincione nella bufera a causa della gravidanza | la risposta di lei spiazza

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 10 novembre 2023)è finita al centro delle polemiche perché i suoi fans reputano che non sia molto contentasiccome aspetta una femminuccia e non un maschietto, come avrebbe voluto. Prima del gender reveal l’ex corteggiatrice diaveva specificato che le sarebbe piaciuto avere un figlio maschio con Andrea Cerioli ma diversi utenti sui social non l’hanno presa bene e le sono andati contro, scatenando una reazione da parte di lei. Ecco come ha replicato alle insinuazioni del web e cosa ha rivelato in merito al parto e alla nascitabambina.sbotta sui socialha affrontato ...