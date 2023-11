Un' impresa voluta con tutte le forze dalla 33enne che è arrivata il traguardo senza mai fermarsi

Leggi su iodonna

(Di venerdì 10 novembre 2023) Non ha mai ceduto un momento, nemmeno negli ultimi chilometri quando aveva i muscoli doloranti, e grazie alla sua determinazione è riuscita poco dopo a tagliare il: Kayleigh Williamson è la prima donna con sindrome di Down a completare la maratona di New York e dopo dieci ore di fatica, èalla meta in lacrime insieme a sua madre Sandy, che l’ha accompagnata durante tutta la corsa. Giornata Mondiale della Sindrome di Down: quando l’integrazione passa dallo sport ...