Unfriended | la spiegazione del finale del film horror

(Di venerdì 10 novembre 2023) Non sono pochi iche trasformano la tecnologia nel “mostro” che perseguita i protagonisti: uno degli esempi più calzanti di questo spunto narrativo è, ildel 2014 diretto da Levan Gabriadze. La premessa delè molto semplice: un gruppo di amici, durante una video chiamata Skype, inizia ad essere perseguitato da una misteriosa entità. Che cosa rende questocosì speciale? Tutto quello che accade ci viene mostrato attraverso lo schermo del computer del suo personaggio principale (in una particolarissima variazione del generefound footage, a cui abbiamo dedicato un approfondimento sui migliori titoli in circolazione), Blair (Shelley Henning), da cui assistiamo a tutto ciò che di terribile accadrà ai personaggi. Al centro di ...