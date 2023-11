Una Roma spenta cade ai colpi dello Slavia Praga Le pagelle

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 novembre 2023) Nella sera pioggiosa di giovedì 9 novembre si è giocata la partita tra, con il risultato a favore dei cechi. La partita rappresentava il primo vero match decisivo della stagione giallorossa, che in caso di vittoria ci avrebbe fatto giocare gli ultimi due incontri del girone senza pressioni, con la possibilità di concentrarsi totalmente sul campionato. A ciò possiamo aggiungere che in caso di vittoria gli uomini di Mourinho avrebbero ipotecato il primo posto nel girone, riservandosi il lusso di partire direttamente dagli ottavi della competizione. Una prestazione insufficiente, salvo alcuni calciatori, una costruzione molto lenta, prevedibile e compassata, con il primo tiro in porta trovato nel secondo tempo. Insomma, una partita che sa di rimpianto, ma la(purtroppo) queste prove di “maturità” ...