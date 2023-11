Una caduta di stile

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il denaro è davvero un Dio. Ha un enorme potere persuasivo, capace anche di interrompere un lungo percorso di “emancipazione” femminile avviato tempo fa nel Wrestling. Durante l’anno non ho mai avuto fretta di vedere Crown Jewel perché lo ritengo un evento “snaturato”, tanto lontano dai propositi della federazione da risultare quasi un evento a sé. La WWE va lì seguendo il profumo dei soldi, e cerca di garantirsene il maggior ammontare sponsorizzando match mozzafiato e, talvolta, accettando anche di cadere in piena contraddizione con sé stessa. Ma davvero il guadagno supera tutto? I soldi soppiantano il bisogno che ogni azienda avverte di preservare la sua immagine? La WWE, oltre ad una barca di soldi, cos’altro è in grado di guadagnare da Crown Jewel? Il popolo Arabo è molto esigente, e battendo moneta (e in grosse quantità), riesce ad ottenere ciò che vuole. Tuttavia spesso ...