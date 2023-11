Un progetto per combattere l’emarginazione giovanile | l’Us rugby capofila

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minuti Uncontrosociale che vedrà coinvolti giovani dai 14 a 34 anni, non solo in ambito sportivo, per la durata di due anni. Presso l’aula magna dell’Università Giustino Fortunato, si è svolta oggi la presentazione della iniziativa denominata “Play District”. In sostanza si vuole realizzare uno Spazio Civico di Comunità presso lo stadio del“A. Dell’Oste” in via Aldo Moro di Benevento, per lo svolgimento di attività a favore dei giovani per nuove occasioni di aggregazione, integrazione e inclusione: il fine è dare loro nuove opportunità di crescita personale e professionale, incentivando non solo le attività fisiche, ma anche quelle creative, artistiche e culturali. Un’iniziativa finanziata e promossa dal Dipartimento per le politiche giovanili e il ...