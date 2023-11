Un posto al sole | trama 10 novembre 2023 | il piano di Marina

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 10 novembre 2023)Giordano tornerà tra le grandi protagoniste di Unalnel corso della puntata in onda venerdì 10. L'imprenditrice, negli ultimi tempi, si è riconciliata con Roberto, dopo aver smascherato le bugie e le macchinazioni di Lara. Quest'ultima, però, non si è arresa e, non solo ha provato ad uccidere la Giordano e ha investito Ida, ma ha anche aggredito lo stesso Ferri nel tentativo di scappare. In seguito, però, Roberto è riuscito a far arrestare la Martinelli, la quale, però, ha imal suo ex compagno di procurarle un buon avvocato e di convincerea ritrattare la propria testimonianza per permetterle di tornare in libertà. Lara, per costringere Ferri ad assecondare le sue richieste, ha minacciato di denunciare la compravendita di ...