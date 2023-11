Un gruppo di lavoro G7 sul cyber-spazio Sostegno Usa alla proposta italiana

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 novembre 2023) L’Agenzia per lasicurezza nazionale ha proposto l’istituzione di undiG7 fra le agenzie e organi responsabili per lasicurezza nel corso del 2024, durante la presidenza. Un’idea definita “sagace” da Anne Neuberger, vice consigliera per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti con deleghe ae tecnologie emergenti, durante l’incontro a Washington con Bruno Frattasi, direttore dell’Agenzia, secondo quanto si apprende da una nota diffusa dparte. Tra questi temi vi è l’esigenza tra i Sette di lavorare insieme sull’impiego dell’intelligenza artificiale (tema al centro dell’agenda del G7 italiano e, in questa fase, in mano al Dipartimento per la trasformazione digitale) ai fini del rafforzamento della ...