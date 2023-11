Ultim’Ora Letizia Petris | arriva il comunicato della sua ex!

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 10 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione NewsGF,nel mirinosua vecchia fiamma!ildi Nicole Conte su Instagram: “Mi hai rovinato..”ILDELL’EX DI: PAROLE DURISSIME PER LA CONCORRENTE DEL GF- Poco fa Nicole Conte ha deciso di rompere il silenzio sui social, scagliandosi contro la sua vecchia fiamma,. Non è per niente piaciuto alla ...