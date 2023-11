Ultim’ora Ferrari | la rivelazione lascia a bocca aperta

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 10 novembre 2023), ladell’tutti a. Sta volgendo al termine un’annata molto complicata per la. Il campionato 2023 di F1 terminerà tra due gare e il Cavallino Rampante non è mai riuscito a essere competitivo per la vittoria finale. Molte, infatti, sono state le difficoltà che la scuderia di Maranello ha riscontrato durante l’anno. Nonostante ciò, Carlos Sainz è stato l’unico pilota a spezzare il dominio incontrastato Red Bull vincendo la gara di Singapore. Ora è tempo di concludere l’anno nel migliore dei modi considerando che è ancora in palio il secondo posto nella classifica costruttori. Al momento, laè al terzo posto in classifica e ha 20 punti di svantaggio dalla Mercedes che la precede in ...