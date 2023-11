Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 novembre 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione completo Il cliente in primo piano combattimenti in corso a casa Torna all’ospedale dove secondo le forze italiane si nasconde la Roccaforte di Amazon lo fermano i media per gli stilisti secondo cui militari israeliani sono anche attorno ad un altro uso Israele in un cerca di conquistare occupare governare casa intanto ho ribadito il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sottolineando però che sarà necessario una forza incredibile per porre fine al dominio di Amazon sul territorio lui che oggi la tregua quotidiana di 4 ore concessa dai Trail per fare mettere l’assistenza Umanitaria La fuga dei civili l’iran avverte avviamento della guerra inevitabile proprio palestinesi sono stati uccisi troppi hanno sofferto nelle...