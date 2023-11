Ultime Notizie Roma del 10-11-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 novembre 2023)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il conflitto in Medio Oriente in apertura di giornale nessun c’è stato il fuoco a casa ma nuove pause umanitarie giornaliere di 4 ore in alcune parti del nord della striscia per consentire il passaggio di aiuti e la fuga verso il sud dei ci sta non c’è stato dato della Casa Bianca Il portavoce della sicurezza nazionale degli Stati Uniti John Kirby God scritto come primo passo significativo l’apertura di altri due corridoi umanitari affinché i civili possono lasciare le ariostini del No una notizia che ha ricevuto la conferma di Israele nella notte lo stesso premier Benjamin Netanyahu ha chiarito la posizione del governo e dell’esercito ci stiamo comportando eccezionalmente bene Ha detto in un’intervista ha fatto news non cerchiamo di governo non cerchiamo di occuparla ...