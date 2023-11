Ultime Notizie Roma del 10-11-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 novembre 2023)dailynews radiogiornalene ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio quello che ha fatto nati il 7 ottobre svezzando bambini violentano le donne prendendo ostaggi bambini anziani ti mando le scene di violenza un insulto all’umanità così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell’incontro col presidente della Repubblica dell’Uzbekistan mirtillo have va ribadito nell’interesse dei palestinesi chiamato non rappresenta il popolo palestinese ha aggiunto ma la politica senza l’artigianato e le piccole medie imprese semplicemente non esisterebbe il made in Italy L’Italia non potrebbe contare sul patrimonio di conoscenze qualità e innovazione che ci permette di essere conosciuti sui mercati internazionali così la presidente Giorgia Meloni alla nazionale della CNA intervenendo in collegamento sulla ...