Ultime Notizie Roma del 10-11-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 novembre 2023)dailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Israele non cercheranno di occupare nei di governare Gazza sicuramente mia o dobbiamo distruggere avance per il bene dei palestinesi ed israeliani afferma il premier in un’intervista a Fox News Israel ha preso il controllo della Rocca nel nord della striscia oltre 50 mila le persone che si sono rifugiate nel sud riunione del consiglio di sicurezza questa sera o non so medioriente Tel Aviv e promette 4 ore al giorno di pausa Vai combattimenti di un nuovo video di ostaggi a causa dell’ aumento dell’intensità della guerra contro i residenti Civili di Gaza l’espansione della portata della guerra diventa inevitabile lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano o sei in mirabdola Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è impegnata oggi in una serie di colloqui ...