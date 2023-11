Ultime Notizie Roma del 10-11-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 novembre 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il premier israeliano Benjamin Netanyahu vogliamo occupare Gaza dice ma immagino che mente una paese molto più libro Benjamin Netanyahu Israele non ha intenzione di occupare Gazza ciò che dobbiamo vedere Gazza demilitarizzata dei radicalizzata ricostruita ha detto in un’intervista a Fox News alla domanda sulla prospettiva di una pausa Umanitaria quotidiana poi risposto i combattimenti continuano contro il nemico dei Martiri fioristi di Amazon ma in luoghi specifici per un dato periodo qualche ora qui qualche ora la vogliamo facilitare il passaggio sicuro dei civili lontano zona dei combattimenti e lo stiamo facendo ha detto adesso ci spostiamo in Spagna l’ex presidente del Partito Popolare della Catona a Reggio squadra 78 anni in condizioni gravissime dopo essere ...