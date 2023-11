Ue | ok Commissione a negoziati per adesione Ucraina e Moldavia

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 10 novembre 2023) (Adnkronos) – LaEuropea ha raccomandato l’inizio diper l’diall’Unione il prossimo dicembre, quando i 27 leader si riuniranno per l’ultimo vertice dell’anno. Ad annunciarlo è stata la presidente Ursula von der Leyen, per la quale “l’allargamento è vitale per l’Ue, sia dal punto di vista geopolitico che economico”. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.