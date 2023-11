Ue | il colloquio tra Meloni e Lagarde | l’accordo tra Francia Germania e i dubbi sul ruolo di Calviño

Leggi su ildifforme

(Di venerdì 10 novembre 2023) All’ultimo vertice europeo la premier Giorgiae la presidente della Banca centrale europea Christinesi sono parlate, e ad entrambe sta a cuore un tema in particolare: le nuove norme di bilancio europee su cui i ministri finanziari e la Commissione europea cercano di accordarsi entro la fine dell’anno. In Italia non mancano L'articolo proviene da Il Difforme.