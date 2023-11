Ucraina - due navi da sbarco russe colpite in Crimea. Putin nel quartier generale di Rostov

...convinto che l'unica soluzione che porti alla stabilità e alla pace sia quella dipopoli e... Naturalmente che rispettino l'integrità territoriale". Quello della Russia è stato "un grave ...

Putin visita a sorpresa a Rostov. Kiev: prepariamo vertice pace. Stoltenberg: guerra imprevedibile - Ue, 'presto nuove sanzioni a Mosca, discussioni in corso' - Ue, 'presto nuove sanzioni a Mosca, discussioni in corso' RaiNews

Ucraina, news di oggi: due navi da sbarco russe colpite in Crimea ... Adnkronos

Orban sui negoziati per l'Ucraina in Ue: Kiev è "lontana dall'adesione così come la città di Mako, in Ungheria, lo è da Gerusalemme" ...In Uzbekistan per un incontro con l'omologo di Tashkent, Mattarella ribadisce che Hamas "non rappresenta popolo palestinese" ...