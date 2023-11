Ucraina - due navi da sbarco russe colpite in Crimea. Putin nel quartier generale di Rostov

(Di venerdì 10 novembre 2023) (Adnkronos) – Duedaad alta velocità sono statela scorsa notte a Chornomorsk, sulla costa occidentale dellaoccupata. Anche una caserma russa è stata colpita nella stessa località. La notizia viene riportata dal canale Telegramn Wind. Fonti citate da Suspilne hanno poi riferito che l’operazione è stata condotta dall’intelligence militaren Wind scrive che i soccorritori sono al lavoro tra le macerie della caserma russa colpita. Il leader russo Vladimirè stato in visita aldel distretto militare meridionale asul Don, divenuto un centro operativo delle forzeper la ...

Ex guardia di frontiera, la donna ha visto passare tutta la sua famiglia in guerra negli oltre seicento giorni dell’invasione voluta da Putin ...Chi sostiene che l'Ucraina dovrebbe negoziare con la Russia per la pace è «disinformato o fuorviato» o, peggio ancora, pro-Mosca: lo ha scritto sui social network il ministro degli Esteri ucraino Dmyt ...