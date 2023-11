Uccise la fidanzata Erika Preti con 57 coltellate | Dimitri Fricano esce dal carcere perchè è obeso e rischia la vita

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ha trent'anni da scontare per l'omicidio della, compiuto nel 2017 in Sardegna, ma il Tribunale di sorveglianza di Torino ha deciso che proseguirà nello scontare la pena a casa propria, a Biella, perché è un grandee inla. La vicenda è quella di, che l’11 giugno del 2017 aveva inflitto 57, allora 28 anni, a San Teodoro...

Dimitri Firicano era in carcere per scontare i 30 anni di condanna, per aver ucciso laErika Preti con 57 coltellate ma ora uscirà e rimarrà ai domiciliari perché 'obeso e iper fumatore'. La decisione è del tribunale di sorveglianza per il quale le condizioni di salute dell'...

Uccise la fidanzata con 57 coltellate, ora è stato scarcerato “perché obeso” La Repubblica

Uccise la fidanzata Erika Preti con 57 coltellate: Dimitri Fricano sta ... La Nuova Sardegna

Ha trent'anni da scontare per l'omicidio della fidanzata, compiuto nel 2017 in Sardegna, ma il Tribunale di sorveglianza di Torino ha deciso che proseguirà nello scontare la pena a casa propria, a ...Il problema dell’obesità è irrisolvibile in carcere, sostiene il tribunale, perché Fricano non riesce a seguire una dieta: “Nel corso della restrizione si è riscontrato un ulteriore aumento ponderale, ...