Uccise la fidanzata con 57 coltellate | ma Dimitri Fricano va ai domiciliari dopo appena sei anni | “La sua obesità è incompatibile col carcere”

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ha ucciso la suaErika Preti con 57e per questo è stato condannato a trent’di, di cuisei scontati. Ma da tre giorni il 35enneè uscito dal penitenziario torinese delle Vallette per espiare il resto della pena agli arrestinella sua casa di Biella. Il motivo? La sua condizione di obeso non è “compatibile con il regime carcerario“. È la sintesi delle argomentazioni con cui il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha accolto il ricorso, riportate dall’edizione locale di Repubblica. Pesando duecento chili, scrivono i giudici,“non può camminare, se non con le stampelle” e “non può uscire dalla sua cella perché in carrozzina non riesce a spostarsi. Glielo ...

E' stato scarcerato ed è tornato a casa a Biella per motivi di salute, Dimitri Fricano, 35 anni, condannato a 30 anni di carcere per aver ucciso a…