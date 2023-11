Uccise con 57 coltellate la compagna | va ai domiciliari perché obeso | ' Pesa 200 kg | incompatibile col carcere'

(Di venerdì 10 novembre 2023) Dimitri Firicano era inper scontare i 30 anni di condanna, per aver ucciso la fidanzata Erika Preti con 57ma ora uscirà e rimarrà aie iper fumatore'. La ...

La decisione è del tribunale di sorveglianza per il quale le condizioni di salute dell'uomo sonoincompatibilila detenzione. 'I giudici hanno stabilito che debba essere curato', spiegano gli ...

Uccise la fidanzata con 57 coltellate, ora è stato scarcerato “perché obeso” La Repubblica

Uccise la fidanzata Erika Preti con 57 coltellate: Dimitri Fricano sta ... La Nuova Sardegna

L’atto con cui il tribunale ritiene che Fricano non sia "compatibile con il regime carcerario», parla dei vari problemi di salute dell’uomo, specificando che dai 120 chilogrammi di peso di quando era ...e dall'assessore con delega a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi a due medici e studiosi americani, Steven A.Rosenberg e Carl H.June. Le cellule CAR-T, che non esistono in natura, ...