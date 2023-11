Uccide la fidanzata con 57 coltellate | il giudice lo libera perché “obeso | depresso e narcisista”

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 10 novembre 2023) Pubblicato il 10 Novembre, 2023 L’11 giugno del 2017 Dimitri Fricano uccise laErika Preti con 57durante una vacanza alle porte di San Teodoro in Sardegna per una lite scoppiata dopo che l’uomo aveva fatto cadere delle briciole. Fricano prima si inventò una rapina finita male, poi confessò il suo delitto, venendo condannato a 30 anni di carcere. La scarcerazione Finora Fricano ha scontato 6 anni di carcere al Lorusso Cotugno di Torino, ma il tribunale di sorveglianza ha disposto la sua scarcerazione per continuare a scontare la pena ai domiciliari a Biella. Gli avvocati Alessandra Guarini e Roberto Onida hanno spiegato a La Repubblica che “i giudici hanno stabilito che debba essere curato”, non ritenendo compatibile il regime carcerario con la condizione di Fricano,, gran fumatore e quindi a serio ...