Tutto il cibo che hanno cantato i Beatles | ora e allora

(Di venerdì 10 novembre 2023) Secondo John Lennonavrebbe avuto inizio con una torta. O almeno così raccontava nei primissimi anni Sessanta in un articolo, rivolgendosi a chi gli chiedeva il perché di un nome davvero curioso per una band. Una torta fiammeggiante gli era apparsa in una visione, e volava sopra le teste dei quattro ragazzi di Liverpool. Sopra la torta, un uomo che disse: «D’ora in poi voi sarete i, scritto con la A». John non mancava di ringraziare il signor Uomo. La torta, per amor di precisione, non era un dolce, ma una pie salata, un pasticcio di carne in crosta. Quello raffigurato sulla copertina dell’album “Flaming Pie”, con cui molti anni dopo Paul McCartney rese omaggio alla visione dell’amico. Così ilfa il suo ingresso trionfalmente nella vita del complesso che ha cambiato la storia della musica. E subito afferma un ruolo ...