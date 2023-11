Tutte le iniziative del mondo della bellezza per il mese di novemebre Dalle nuove boutique alle iniziative speciali è il mese contro la violenza sulle donne

Leggi su iodonna

(Di venerdì 10 novembre 2023) L’agenda beauty di novembre 2023 si apre con un nuovo indirizzo beauty italiano, laGuerlain a Torino. Poi, una serie di belle: Avon, con l’hashtag #lamialuceconta, dice bastarelazione tossiche. Maybelline New York, con Fondazione Carolina, si impegna nel progetto Brave Together: un’iniziativa globale che ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sul disagio giovanile e di aiutare chi soffre di ansia e/o depressione. Attenzione all’ambiente invece per Acqua dell’Elba che in occasione del Black Friday sostiene il progetto “La Via dell’Essenza” e la protezione delle api. ...