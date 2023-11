Turismo | l' alta gamma tra sostenibilità e innovazione al centro di Ecoluxury Fair

(Di venerdì 10 novembre 2023) Roma, 10 nov. (Labitalia) - Le nuove frontiere deldipassano oggi attraverso due parole chiave:. Una sfida che coinvolge tutti gli operatori di settore, con un mercato sempre più ampio ed esigente, tra riflessioni sullo stato attuale della Travel Industry e le nuove prospettive future. Se ne parla a Roma in occasione dell'2023, la sesta edizione della fiera internazionale sul mondo del lusso e della, presieduta da Enrico Ducrot, ceo die Viaggi dell'Elefante, che si svolge a Roma a Palazzo Taverna. Momento clou della kermesse romana il 'Forum su', che si è svolto oggi alla presenza di ...

... che percorrono gli oltre 7mila chilometri di ippovie registrate: da quella piùsul Monte ... Tra le novità di questa edizione di Fieracavalli c'è il debutto del Salone DelRurale e Dei ...

Ecoluxury Fair 2023, «A Roma sempre più grandi brand del turismo di lusso, fra sostenibilità e "digital detox"» Corriere Roma

A Ecoluxury Fair le nuove frontiere del turismo di alta gamma ... GuidaViaggi

Infine una battuta per il segmento del lusso, dell’alta gamma, che pur essendo marginale, contribuisce a quasi un quarto dell’intero fatturato del settore turistico. “Io vengo dal privato e so quanto ...di D.N. Apre ufficialmente la XIV edizione del Premio giornalistico internazionale “Raccontami l’Umbria – Stories on Umbria”. Candidature entro l’11 febbraio con invio esclusivamente on-line. Il prest ...