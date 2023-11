(Di venerdì 10 novembre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - Mandato di arresto per ...

La7.it - Mandato di arresto per Mehmet Özat , l'appaltatore di alcuni degli edifici crollati durante il terremoto del 6 febbraio in. È stato catturato ad Ankara , grazie alla segnalazione di ...

Turchia, trovano il costruttore di uno degli edifici crollati nel terremoto e lo consegnano alla Polizia TGLA7

L'appoggio turco alla causa di Hamas allunga le distanze tra Ankara ... EURACTIV Italia

A riconoscerlo, nel parcheggio all'aperto di un centro commerciale, una persone che a causa del sisma ha perso nove parenti ...L’Igor imbattuta da sei giornate in campionato più le sei vittorie in Challenge Cup. Partenza ottima per Mister Secolo alla prima esperienza in A1 femminile: "Ora troviamo Milano che è la squadra più ...