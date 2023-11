Trivelle in Adriatico | il governo va avanti | Zaia pronto allo scontro Gli esperti del Veneto | “L’ok agli impianti non può essere concesso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Gliincaricati dalla Regionedi valutare gli effetti sull’ambiente della ripresa dell’estrazione di gas metano dai fondali dell’non hanno dubbi: “Risulta inaccettabile, sia sotto il profilo ambientale che socio economico, il minimo incremento del rischio di subsidenza legato all’estrazione del gas metano in Alto. In mancanza di garanzie di monitoraggio sul fenomeno della subsidenza, che consentirebbero tempestivi interventi volti a scongiurare danni al territorio, si ritiene che per principio di cautela l’autorizzazione delle attività estrattive non possaconcessa”. Un primo punto fermo viene messo nel braccio di ferro che si profila tra ilnazionale e la Regione. Seguendo una linea che ha sempre accompagnato ...