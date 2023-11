Triple H | “Sono felice di lavorare con Endeavor | la fusione con UFC ci farà passare al livello successivo”

(Di venerdì 10 novembre 2023) Subito dopo WrestleMania 39, la storia della WWE è completamente cambiata: Vince McMahon, storico proprietario della compagnia ha venduto a, già proprietaria della UFC. Latra le due compagnie ha portato alla nascita di TKO, gruppo che si occupa di gestire entrambe le divisioni. Nelle ultime ore, Vince McMahon ha venduto circa il 25% delle sue azioni ad alcuni membri della società, mentreH sembra sempre più entusiasta dicon. Nel corso di un’intervista con Sports Illustrated, The Game ha parlato con grande entusiasmo della nascita di TKO, dichiarandosidi potercon:“Non riesco a spiegarvi quanto io sia su di giri.con…è tutta ...

Nemmeno per i numeri che mette a referto (al quarto posto nella storia per- doppie). Cose ... Ah, i giochi a due con Jamal Murraypressoché impossibili da marcare, perché non danno punti di ...

EA Sports FC 24 Triple Threat, leak e orario di inizio eSports & Gaming

Guida EA FC 24 Triple Threat: Data di Inizio e Giocatori Powned.it

E in quest’ottica, tra le caratteristiche più interessanti di questa moto ci sono un forcellone monobraccio abbinato a un cerchio lenticolare in fibra di carbonio (anche se dubitiamo fortemente che ...La quinta vittoria stagionale, colta domenica a Caserta con un break incredibile di 1-13 nel momento del massimo svantaggio (da 73-66 a 74-79), con le triple e i canestri di Passoni e le due ...