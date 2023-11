Trattativa Stato-mafia | la Cassazione conferma | “Nessun colpevole”

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 10 novembre 2023) Pubblicato il 10 Novembre, 2023 “La Corte di assise di appello” ha “invertito i poli del ragionamento indiziario” in quanto “l’esclusione di possibili ipotesi alternative non può supplire alla carenza di certezza dell’indizio”, inoltre la Corte di assise di appello di Palermo “non ha osservato il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio quale metodo di accertamento del fatto”. Con queste motivazioni, si legge nel verdetto 45506 delladepositato oggi, i giudici hannoto l’assoluzione nel processo sulla presuntadegli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e dell’ex parlamentare Marcello Dell’Utri. Secondo i giudici, “come rilevato dal Procuratore generale presso la Corte die dalle difese ...