Trasporto urgente da Lecce a Roma per bimba di sette giorni in imminente pericolo di vita Aeronautica militare

(Di venerdì 10 novembre 2023) Da tweet dell’sanitarioieri sera per un C130 (46/ma aerobrigata, ndr.) dell’che è decollato per portare, da(Galatina) a Ciampino, una neonata di 7indi. La piccola è stata affidata alle cure dei sanitari del Bambino Gesù. (foto: repertorio) L'articolodaperdiindi

sanitarioieri sera per un C130 (46/ma aerobrugata, ndr.) dell'aeronautica Militare che è decollato per portare, da Lecce a Ciampino, una neonata di 7 giorni in imminente pericolo di ...

Trasporto urgente da Lecce a Roma per bimba di sette giorni in ... Noi Notizie

Aeronautica Militare: neonata in pericolo di vita trasportata da Lecce a Roma a bordo di un C-130J | FOTO MeteoWeb

Trasporto sanitario urgente ieri sera per un C130 (46/ma aerobrigata, ndr.) dell’Aeronautica militare che è decollato per portare, da Lecce (Galatina) a Ciampino, una neonata di 7 giorni in imminente ...È l’inusuale quanto generosa iniziativa della società lombarda di trasporto pubblico «Autoguidovie», che ha deciso di premiare i propri dipendenti che riusciranno a portare un collega autista a ...