(Di venerdì 10 novembre 2023)in unain provincia di Lucca. Unadeldi, carica dicontenentichimiche e acidi, è crollata, provocando la rottura dellee la dispersione dellepericolose. Fortunatamente, l'aula era vuota poiché non erano previste lezioni. L'articolo .

... provocato sembra dal distacco di alcuni pannelli della controsoffittatura; - 25 ottobre 2023a Macomer (NU) - Un grosso pezzo di cornicione in cemento si è staccato dalla parte ...

Tragedia sfiorata a scuola, incidente nel laboratorio di chimica: cade mensola con ampolle di sostanze acide. Ustioni agli occhi per un docente Orizzonte Scuola

Mariano, tragedia sfiorata: un'auto urta un gruppo di ciclisti, ferita una donna ParmaToday

Un incidente incredibile che poteva avere conseguenze serie e solo per un caso fortuito non ci sono state vittime ...Un'automobile parcheggiata in salita, nei pressi dell'ufficio postale, precipita all'indietro e si schianta sui segnali nello spartitraffico. Paura a Borgetto, comune della provincia di Palermo, un uo ...