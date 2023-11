Traffico Roma del 10-11-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 novembre 2023) Luceverdeda ritrovati in studio Tiziana remondi problemi sul tratto Urbano della A24-teramo per un incidente chiusa l’immissione sulla tangenziale est per chi proviene dal raccordo e deve proseguire verso la Salaria inevitabili ripercussioni per ilcode poi sulla tangenziale Tra la 24Termini viale Castrense nelle due direzioni per un altro incidente momentaneamente chiusa Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione Salaria prestano difficoltà anche a sud della capitale sull’autosole incolonnamenti per un veicolo in panne 3 ^ 24Teramo e Valmontone in direzione di Napoli altre code Matri incidente sulla diramazione Sud tra l’auto Sole San Cesareo nelle due direzioni consueti spostamenti di queste ore penalizzati anche dal maltempo che sta interessando la ...