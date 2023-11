Traffico Roma del 10-11-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 novembre 2023) Errore: L'attributo resource non è valido.Luceverdedevi trovare in studio Tiziana Raimondi ci sono problemi a sud della capitale sulla diramazione per un incidente ilè bloccato tra l’auto Sole San Cesareo in direzione raccordo anulare inevitabili ripercussioni per ilinfila nelle due direzioni per un altro incidente sull’auto sole Ci sono code tra la diramazione sud e Valmontone in direzione di Napoli consueti strumenti di queste ore penalizzati anche dal maltempo che sta interessando la capitale con piogge e temporali Abbiamo infattisostenuto lungo l’intero percorso del raccordo anulare nelle due carreggiate stessa situazione sulle principali strade consolari in uscita dalla città su via del Foro Italico tratto della tangenziale incolonnamenti Tra la galleria Giovanni XXIII e via ...