Traffico Roma del 10-11-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 novembre 2023) Errore: L'attributo resource non è valido.infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità oggi pomeriggio a partire dalle 8 in piazzale del verano in programma una manifestazione promossa dal Movimento studenti palestinesi in Italia è prevista la partecipazione di circa 500 persone sino alle 20 possibili deviazioni o limitazioni per 9 linee di bus dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina lavori di rifacimento del manto stradale in via Alessandro Poerio a Monteverde saranno deviati bus della linea 75 sempre da questa sera sono in programma lavori di rifacimento del manto stradale in via Quirino Majorana previsto il restringimento di carreggiata tra la Circonvallazione Gianicolense via del fornetto in entrambi i sensi di marcia il cantiere saranno turno dalle 21 alle 6 e si svolge fino al 8 dicembre aggiornamenti su ...