Traffico Roma del 10-11-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 novembre 2023) Errore: L'attributo resource non è valido.LuceverdeBuongiorno dalla redazione rallentamenti sono segnalati lungo la carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra l’uscita per Pomezia via Laurentina e tra via Ardeatina e Tuscolana Sira anche in via Cassia all’altezza di via di Grottarossa in via Aurelia Antica tra Largo Tommaso perassi è largo Don Luigi Guanella oggi dalle 18 alle 20 manifestazione in piazzale del verano previste modifiche alla viabilità con deviazioni per le linee di bus di zona i dettagli sul sito.luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità