Traffico Roma del 10-11-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità si rallenta lungo la carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra le uscite Appia Tuscolana stessa situazione sulla Cassia in prossimità di via di Grottarossa è in via di Torpignattara tra via Natale Palli e via Casilina in direzione di oggi dalle 18 alle 20 manifestazione in piazzale del verano previste modifiche alla viabilità e deviazioni per le linee bus di zona