Traffico Roma del 10-11-2023 ore 10 | 30

(Di venerdì 10 novembre 2023) Errore: L'attributo resource non è valido.infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità oggi pomeriggio a partire dalle 8 manifestazione del Movimento studenti palestinesi in Italia in piazzale del verano prevista la partecipazione di circa 500 persone possibili deviazioni per i bar della zona Manifestazione degli studenti anche domani pomeriggio è previsto un corteo da piazza dell’esquilino al Largo Corrado Ricci a cui parteciperanno circa 8 persone dalle 15:30 possibili deviazioni in questo caso per 14 linee di bus sarà invece una domenica all’insegna dello sport in città Tiburtino è in programma una gara podistica mentre dalle 18 allo stadio Olimpico si svolgerà il derby Laziolo stadio lo ricordiamo è irraggiungibile trasporto pubblico con il tram della linea 2 e con altre e 16 linee di busta in ...