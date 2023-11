Traffico Roma del 10-11-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

intenso sul grande raccordo anulare code segnalate in carreggiata interna tra Casilina e a Pietra via Pontina è l'uscita per Parco dei Medici in esterna si rallenta tra laFiumicino e via Pontina e tra Prenestina e l'uscita per la A24è stato anche sul percorso Urbano della A24 da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale verso il centro in tangenziale si rallenta tra Tiburtina e via Salaria direzione stadio età Largo Passamonti a viale Castrense verso San Giovanni Ci sono code anche sulla-fiumicino tra via della Magliana via del Cappellaccio verso l'Eur