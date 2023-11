Toyota CH - R 2024 | la prova della nuova generazione

(Di venerdì 10 novembre 2023) di Giuseppe Tassi Un coupé a ruote alt e. Con questa formula, riassunta nella sigla CH - R ( Coupè High Rider ) ,rivoluzionò il mondo dell'auto, lanciando una vettura spigolosa e dal look ...

Il secondo motore equipaggia anche la versione a quattro ruote motrici e sarà l'anima della top di gamma ( 223 cv ) con tecnologia plug - in ( ricaricabile alla spina) in arrivo nelCH -...

Toyota 2024, tutte le novità in arrivo Motor1 Italia

Toyota C-HR 2024, avviata la produzione della plug-in hybrid Auto.it

Alla guida di C-HR 1.8 HEV. Per la full hybrid entry level, più potenza e feeling più sincero. La plug-in può uscire in tutta calma... Premessa: mi avessero interrogato su nuova Toyota C-HR prima di ...La prova su strada in anteprima di Toyota CH-R, seconda generazione del SUV ibrido giapponese con il test drive, il prezzo e gli allestimenti ...