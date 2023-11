Torna l' incubo del maltempo | riesonda il Bagnolo | evacuati in 170

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 novembre 2023) Questa sera, a causa dell'intensità della pioggia, si è verificata la tracimazione e la rottura in un tratto del torrentea Sant'Ippolito, nella zona ovest di Prato. Sono in corso le evacuazioni degli abitanti della zona che vivono ai piani bassi delle case. Lo comunica via social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che invita a evitare spostamenti in auto e a piedi. Secondo prime informazioni, sembra che l'argine appena rifatto, ma non si era consolidato, sia stato rotto dalla nuova piena allagando la zona circostante. Sono circa 170 le persone evacuate a Sant'Ippolito. "La linea temporalesca si è spostata tra Firenze e Arezzo ma nelle prossime ore non sono attesi cumulati significativi", ha scritto sul suo profilo Telegram Giani.