Tommaso Carniel e Giovanni Antonello | Green eCommerce | il Bestseller su come raggiungere il successo con un ecommerce ecosostenibile

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Milano, 10.11.2023 –Averenell’è il sogno di molti imprenditori digitali. Quello che tuttavia molti non sanno è che creare un impero commerciale in questo settore, che sia anche rispettoso dell’ambiente, è realmente possibile. Tutto sta nel seguire pochi semplici passaggi. Per tutti coloro che desideranola libertà finanziaria grazie ad un, esce oggi il libro di. La Libertà Finanziaria A Un Passo Da Te. Crea Un Impero Commerciale Grazie Al Nostro Sistema Etico, Sostenibile E Rispettoso Dell’Ambiente”(Bruno Editore). Al suo interno, gli autori condividono con i propri lettori ...