Tir incastrati nelle strade liguri | «I camionisti seguono troppo le mappe online» Ira dei sindaci

(Di venerdì 10 novembre 2023) Negli ultimi mesi si sono moltiplicati i casi di camion, per lo più stranieri, bloccati in stradine o viadotti del Savonese. Arterie in tilt e abitanti esasperati. Il sindaco di Stella: «Siamo stanchi, ogni volta che l’autostrada chiude tratti di notte qui accade il caos»

In nemmeno venti giorni ben dodicisulla strada. Succede sempre più frequentemente a Stella sulla provinciale 542 che unisce la costa a Pontinvrea. A causa dei cantieri notturni sulla A10 i mezzi pesanti sono spesso ...

