The ‘Masters of the Air’ Trailer Is Here | and It Looks Like Two Hundred Million Bucks

(Di venerdì 10 novembre 2023) Sostatevi, Dunkirk e Top Gun, c'è un nuovo progetto ad alto numero di ottani sulla guerra aerea, e sta per atterrare su Apple TV+. Masters of the Air presenta un cast pazzesco anche per i moderni standard televisivi di prestigio. I protagonisti sono Austin Butler, Barry Keoghan e Ncuti Gatwa, insieme ad altri giovani talenti come Callum Turner, Raff Law e Anthony Boyle, che interpretano i membri del 100° Gruppo di Bombardamento, noto anche come "Il Centesimo Sanguinario", uno squadrone dell'aeronautica statunitense incaricato di bombardare il territorio occupato dai nazisti. Lo spettacolo è basato sull'omonimo libro di Donald L. Miller, che si è avvalso di interviste a militari e civili coinvolti e colpiti dalla nuova guerra aerea della Seconda Guerra Mondiale. "La storia della guerra aerea americana contro la Germania è la storia di un esperimento: il collaudo di una nuova idea di ...