The Killer | il significato del finale del film | un contrasto tra ragione e impulso

(Di venerdì 10 novembre 2023) Cosa succede quando unprofessionista sbaglia il suo bersaglio? Questa la premessa di The, il nuovodi David Fincher che, dopo essere stato presentato al Festival di Venezia (trovate la nostra recensione qui), è sbarcato su Netflix il 10 novembre. Costruito su una sceneggiatura di Andrew Kevin Walker (che nel 1995 scrisse anche Se7en), il quale adatta a sua volta la graphic novel omonima di Alexis “Matz” Nolent e Luc Jacamon, Thesegue un misterioso sicario senza nome (interpretato da Michael Fassbender), il quale si impegna a rifuggire qualsiasi, per la prima volta in cerca di vendetta. Un thriller dall’eleganza algida che, a partire dal protagonista, spregiudicato e calcolatore mette al centro proprio l’eternotra passioni e razionalità. ...